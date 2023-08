Homem morre em acidente na Rodovia 482 em Alegre

Um homem, de 26 anos, morreu, na noite do último sábado (29) em um acidente envolvendo um carro Fiat Uno e uma carreta, na Rodovia 482, no município de Alegre.

A vítima conduzia o carro em direção a cidade quando, próximo ao distrito de Rive, zona rural, colidiu com uma carreta que seguia na direção contrária. Com a batida, o carro foi parar no acostamento e o condutor lançado para fora do veículo, morrendo na hora. O motorista do caminhão, de 42 anos, permaneceu no local, fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool e em seguida, foi encaminhado à Delegacia Regional do município para prestar o devido depoimento.

A rodovia ficou interditada por algumas horas, provocando engarrafamento na pista.