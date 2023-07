Hospital Infantil de Cachoeiro inaugura novos serviços nesta sexta-feira (28)

Nesta sexta-feira (28), às 13h, no estacionamento do HIFA Aquidaban, acontecerá uma solenidade especial para marcar a inauguração dos novos serviços. Instalação de nova UTI Adulto, nova estrutura da UTI Neonatal e ampliação de infraestrutura com acessibilidade. Na cerimônia, que terá a participação do Governador Renato Casagrande, será anunciado o nome escolhido para o novo setor.

A nova UTI Adulto tem ambiente mais amplo e acolhedor e é composta por 30 leitos com isolamento, salas de prescrição, postos de enfermagem, além de áreas de apoio para os profissionais que atuam no setor. Um dos diferenciais da nova ala é o aspecto da humanização. Considerando que grande parte dos pacientes permanece longo período na UTI, pensou-se em criar um ambiente acolhedor para além das paredes gélidas de um hospital.

Já a ampliação de infraestrutura com acessibilidade, que consiste na entrega oficial da estrutura predial de acessibilidade e infraestrutura de apoio é resultado da parceria com a Multivix. A obra atende exigências legais e de acessibilidade, uma estrutura com escada e elevadores tipo cama/leito, ambientes de rouparia e entrada exclusiva para pacientes referenciados.

Outro serviço é a nova estrutura da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal “Lucas Ervatti”, no HIFA Maternidade, passou por uma ampla reforma, com ampliação de leitos. Também ganhou um foco especial na humanização dos ambientes e no cumprimento de normativas da Vigilância Sanitária.