I Love Music Festival promete agitar Castelo com diversas atrações

O aguardado I Love Music Festival está chegando a Castelo e promete agitar a cidade com muita música e animação nos dias 27 e 28 de outubro. O evento já confirmou as atrações que vão fazer todo mundo cantar, dançar e se divertir.

Entre os artistas confirmados estão Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Kevin O Chris, Parangolé, Léo Castro e o grupo Beat Samba. Além disso, o festival valoriza os talentos da região, trazendo artistas locais que são queridinhos do público.

O passaporte para os dois dias estão à venda no site da Le Billet, e é melhor garantir logo o seu, porque a procura está alta. O I Love Music Festival é uma oportunidade de curtir dois dias de festa com muita música e alegria.

O evento vai acontecer no Castelão e promete ser uma experiência única, reunindo pessoas de diferentes lugares para compartilhar a paixão pela música. Chame seus amigos e venha viver momentos especiais no I Love Music Festival em Castelo!

Informações do Evento:

Datas: 27 e 28 de outubro de 2023

Local: Castelão – Castelo

Atrações Confirmadas: Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Kevin O Chris, Léo Castro, Beat Samba e Atrações Regionais.

Vendas de Ingressos: http://lebillet.site/event/1283/passaporte-i-love-music-27-outubro-Castelo-ES

Redes Sociais: @ILoveMusicCastelo

Classificação: 16 anos

