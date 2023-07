Idosos de Cachoeiro participam de oficinas de culinária em Instituições de Longa Permanência

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro, por meio da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, está realizando uma série de ações em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), voltada para a promoção do bem-estar de seus institucionalizados.

Trata-se da oficina “Culinária para idosos”, que promove um momento de interação e estímulo aos idosos, por meio da execução de receitas culinárias práticas e descomplicadas, sob orientação de nutricionistas.

Os institucionalizados participam de todo o processo de confecção do alimento, em atividades que auxiliam na melhora da coordenação motora, estímulo da memória e alívio do estresse, além de promover um momento de descontração.

O cronograma de atividades teve início na ILPI Adelson Rebello, em Monte Líbano, e, na última terça-feira (25), aconteceu na ILPI João XXIII, no bairro Aquidaban, onde os idosos colocaram a mão na massa para fazer uma receita de biscoito de fubá.

De acordo com a Semdes, a próxima ação será realizada no Lar Nina Arueira, no bairro Santa Helena.