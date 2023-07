IEL-ES abre vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.697,13

O Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) está com inscrições abertas para o preenchimento de 13 vagas de estágio. As oportunidades são para estudantes de nível técnico e superior.

São 12 vagas para alunos que estão cursando ensino superior nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Psicologia e Recursos Humanos. Para nível técnico, há uma oportunidade voltada para Administração.

As vagas estão distribuídas entre os municípios da Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. As bolsas variam entre R$ 600,00 e R$ 1.697,13 e podem ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.

Para inscrições e mais detalhes sobre as oportunidades, o estudante deve acessar o site http://sne.iel.org.br/es e se atentar ao período de inscrição.

As oportunidades ficam disponíveis até alcançarem o limite de estudantes encaminhados. Quando este é atingido, a vaga é automaticamente suspensa.

As entrevistas acontecem on-line ou presencialmente. Neste último caso, as empresas seguem todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde. Em caso de dúvidas ou mais informações, o candidato deve entrar em contato pelo e-mail [email protected].

VAGAS DE NÍVEL SUPERIOR – VITÓRIA ES



1. VAGA Nº 109919

NOME: BANDES

CURSOS: Administração

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 5º período

HORÁRIO: Segunda a sexta – 09h00 – 14h00 ou 13h00 – 18h00

BENEFÍCIOS: Bolsa Auxílio R$ 1.697,13 + R$ 150,00 Auxílio Transporte

LOCAL: Vitória– ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site

sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga nº 109919 e enviar currículo atualizado

para [email protected].



2. VAGA Nº 109931

NOME: SALUTE IMPORT & EXPORT EIRELI – EPP

CURSOS: Tecnólogo de Recursos Humanos

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 2º período

HORÁRIO: Segunda a sexta – 13h00 – 18h00

BENEFÍCIOS: Bolsa Auxílio R$ 1.000,00 + Auxílio Transporte

LOCAL: Vitória– ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site

sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga nº 109931 e enviar currículo atualizado

para [email protected].



VAGA Nº 109980

NOME: SINDIFER

CURSOS: Administração ou áreas correlatas

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

HORÁRIO: Segunda a quinta – 09h00 – 16h00 – 1h de intervalo

BENEFÍCIOS: Bolsa Auxílio R$ 750,00 + Auxílio Transporte

LOCAL: Vitória– ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site

sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga nº109980 e enviar currículo atualizado

para [email protected].



4. VAGA Nº 109920

NOME: SESI JARDIM DA PENHA

CURSOS: Pedagogia (5 posições)

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 6º período

HORÁRIO: Segunda a sexta – 06h45 – 11h45 e 12h45 – 17h45

BENEFÍCIOS: Bolsa Auxílio R$ 791,67 + R$ 150,00 Auxílio Transporte

LOCAL: Vitória– ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site

sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga nº 109920 e enviar currículo atualizado

para [email protected].

VAGA Nº 109958

NOME: SESI Maruípe

CURSOS: Pedagogia

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 6º período

HORÁRIO: Segunda a sexta – 12h45 – 17h45

BENEFÍCIOS: Bolsa Auxílio R$ 791,67 + R$ 150,00 Auxílio Transporte

LOCAL: Vitória– ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site

sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga nº 109958 e enviar currículo atualizado

para [email protected].

VAGAS DE NÍVEL SUPERIOR – VILA VELHA ES



6. VAGA Nº 109548

NOME: SESI ARAÇÁS

CURSOS: Pedagogia

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 5º período

HORÁRIO: Segunda a sexta – 12h45 – 17h45

BENEFÍCIOS: Bolsa Auxílio R$ 791,67 + R$ 150,00 Auxílio Transporte

LOCAL: Vila Velha– ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site

sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga nº 109548 e enviar currículo atualizado

para [email protected].



7. VAGA Nº 109882

NOME: GUIDE ENGENHARIA LTDA

CURSOS: GESTÃO FINANCEIRA/CIÊNCIAS CONTÁBEIS

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

BENEFÍCIOS: Bolsa Auxílio R$ 800,00+ R$ Auxílio Transporte

LOCAL: Vila Velha– ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site

sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga nº 109882 e enviar currículo atualizado

para [email protected].



VAGAS DE NÍVEL SUPERIOR – CARIACICA ES



VAGA Nº 109970

NOME: SESI PORTO DE SANTANA

CURSOS: Pedagogia

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 5º período

HORÁRIO: Segunda a sexta – 06h45 – 11h45

BENEFÍCIOS: Bolsa Auxílio R$ 791,67 + R$ 150,00 Auxílio Transporte

LOCAL: Cariacica – Porto de Santana – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site

sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga nº 109970 e enviar currículo atualizado

para [email protected]



VAGAS DE NÍVEL SUPERIOR – SERRA ES



VAGA Nº 109983

NOME: Grupo Coutinho

CURSOS: Psicologia

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

HORÁRIO: Segunda a sexta – 09h00 – 16h00 – 1h de intervalo

BENEFÍCIOS: Bolsa Auxílio R$ 1.404,95 + Auxílio Transporte + Alimentação na empresa

LOCAL: Serra– ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site

sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga nº 109983 e enviar currículo atualizado

para [email protected].



10. VAGA Nº 109930

NOME: Grupo Coutinho

CURSOS: Administração

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 6º período

HORÁRIO: Segunda a sexta – 13h00 – 18h00

BENEFÍCIOS: Bolsa Auxílio R$ 1.058,00 + Auxílio Transporte + Alimentação na empresa.



LOCAL: Jardim Limoeiro – Serra – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site

sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga nº 109930 e enviar currículo atualizado

para [email protected]



VAGA Nº 109749

NOME: AMG ENGENHARIA LTDA

CURSOS: Administração

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 5º período

HORÁRIO: Segunda a sexta – 07:30 – 14:30

BENEFÍCIOS: Bolsa Auxílio R$ 800,00 +Auxílio Transporte

LOCAL: Serra – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site

sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga nº 109749 e enviar currículo atualizado

para [email protected].

VAGA Nº 109864

NOME: Sesi Laranjeiras

CURSOS: Pedagogia

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 6º período

HORÁRIO: Segunda a sexta – 06h30 – 12h30

BENEFÍCIOS: Bolsa Auxílio R$ 950,00 + R$ 150,00 de Auxilio transporte

LOCAL: Serra – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site

sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga nº 109864 e enviar currículo atualizado

para [email protected].



VAGAS DE NÍVEL TÉCNICO – CARIACICA

VAGA Nº 109638

NOME: SEISA METALMECÂNICA LTDA EPP

CURSOS: Técnico em Administração, Logística, Gestão da qualidade e áreas afins.

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 4 º módulo

HORÁRIO: Segunda a sexta – 08:00 – 14:00

BENEFÍCIOS: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

LOCAL: Rodovia BR-101 Norte Contorno – PROXIMO COCA COLA – Planeta – Cariacica.

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site

sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga nº 109638 e enviar currículo atualizado para [email protected].