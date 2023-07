Igreja do Rosário, na Prainha, em Vila Velha, recebe concerto de violões

Nesta terça (25), às 20h30, logo após a missa, a Igreja do Rosário, na Prainha, em Vila Velha, recebe o concerto de violões Imagens Brasileiras, do Duo Teixeira Mayer. A entrada é gratuita.

Formado por Moacyr Teixeira Neto e Fabiano Mayer, dois dos maiores representantes do violão capixaba e brasileiro, além de serem professores da Faculdade de Música do ES, o Duo se apresentou pela primeira vez no final da década de 90, quando foi premiado no Concurso Souza Lima (SP), além de já ter se apresentado em vários outros estados e países, como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraguai e Espanha.

Depois de um hiato de quase 20 anos, a dupla se reencontrou para seguir carreira com novos projetos. Já recebeu obras dedicadas de importantes compositores, como os capixabas Maurício de Oliveira e Marcos Zanandréa e o carioca Carlinhos Moreira. Além de um repertório internacional, a setlist da apresentação tem foco no repertório brasileiro e capixaba para dois violões.

O show foi um dos projetos contemplados pelo programa de Coinvestimento – Fundo a Fundo, com recursos provenientes da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), que repassou cerca de R$ 440 mil ao Fundo Municipal de Cultura, enquanto R$ 540 mil são do tesouro da prefeitura, totalizando R$ 980 mil.

“Pretendemos assegurar o direito à fruição cultural, ao promover a ampliação do acesso a bens e serviços culturais produzidos na cidade, além de valorizar a memória e fomentar as expressões artísticas nas bases”, pontuou o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior.





Serviço:

Duo Teixeira Mayer – Concerto Imagens Brasileiras

Terça (25), 20h30

Igreja do Rosário, Prainha

Gratuito