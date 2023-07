Incêndio em área de proteção no Norte do ES já dura seis dias

A área incendiada está localizada nos limites dos municípios de Conceição da Barra e São Mateus, próximo ao bairro Guriri. O incêndio vem atingindo a Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra , no litoral norte do Estado, desde a última sexta-feira (14).

Segundo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, foram identificados cerca de 100 hectares afetados pelas chamas intensas. Ainda segundo o Instituto, uma outra equipe está realizando o levantamento dos pontos com focos de incêndio, que ainda resiste, apesar da chuva que vem caindo na região.

O Corpo de Bombeiros e a empresa Suzano e Equilíbrio estão trabalhando no combate às chamas, mas as causas do incêndio ainda não foram identificadas pelos profissionais.