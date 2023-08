Inscrições abertas para Os Passos dos Imigrantes, em Anchieta

Estão abertas as inscrições para quem deseja participar da 17ª Caminhada “Os Passos dos Imigrantes”, nos dias 2 e 3 de setembro. Os andarilhos percorrerão 41Km entre a Sede de Anchieta e o distrito de Alto Pongal, refazendo o caminho trilhado pelos imigrantes italianos que chegaram ao município séculos atrás, desbravando as terras e construindo a história de Anchieta e região. A caminhada faz parte da “Festa da Imigração Italiana” e é promovida pela prefeitura de Anchieta por meio da secretaria de Turismo.

O início da caminhada será às 7h ns quarta-feira (2), na Praça dos Imigrantes, onde os andarilhos poderão confraternizar entre si, em um café da manhã preparado pela Prefeitura Municipal de Anchieta com apoio da Escola Família de Turismo de Anchieta (Eftur).

No primeiro dia, a caminhada fará paradas em Arerá, Emboacica e Simpatia, onde os participantes serão recebidos pelas comunidades locais com almoço típico comercializado pela Casa da Tapioca e apresentações de danças por alunos de escolas locais. A Prefeitura de Anchieta disponibilizará um ônibus para levar os andarilhos de volta para a Sede após a caminhada no primeiro dia.

No segundo dia de caminhada, às 6h os ônibus da Prefeitura levarão os andarilhos da Praça dos Imigrantes até Serra das Graças para reiniciarem as atividades, que terão início com um café da manhã preparado pela Prefeitura Municipal de Anchieta com apoio da comunidade. A primeira parada do dia será em Dois Irmãos de Pongal, onde serão recebidos com lanche. Os moradores oferecerão o famoso suco de cupuaçu aos andarilhos.

Inscrições

Informações: (28) 99255-3525 | [email protected]

Reserva de almoço com as comunidades locais, conforme abaixo:

Almoço 2/09 – Simpatia: 28 99913-9228 (Solange)

Almoço 3/09 – Alto Pongal