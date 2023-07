Integrante de organização criminosa de Minas Gerais é preso em Anchieta

Policiais militares prenderam, nesta terça-feira (18), em Anchieta, um integrante de uma organização criminosa investigada por lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas e por crimes de agiotagem e extorsão, praticados em Minas Gerais. A ação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).

De acordo com a PM, a prisão ocorreu no bairro Planalto após o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 1ª Vara Criminal de Juiz de Fora expedir mandado de prisão contra o homem, que estava residindo no Litoral Sul. Foram cumpridos 13 mandados de prisão, 25 mandados de busca e apreensão. A Justiça sequestrou bens e valores dos suspeitos avaliados em mais de R$ 16 milhões.

Dentre os investigados pelo Gaeco, estão agentes da segurança pública de Minas Gerais. O homem preso em Anchieta foi levado para a Delegacia do município e permanece numa unidade prisional do Estado aguardando autorização da Justiça para ser levado para Minas.