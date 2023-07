Investigado por tentativa de homicídio é preso pela PC no ES

Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória prendeu, na manhã da última terça-feira (18), um homem de 48 anos investigado por uma tentativa de homicídio cometida em abril deste ano, na Vila Rubim, em Vitória. O suspeito foi encontrado em casa, no mesmo bairro onde aconteceu o crime.

Segundo a Polícia Civil, no dia 22 de abril deste ano, um homem de 44 anos foi encontrado com várias perfurações provocadas por arma branca, caído em uma rua da Vila Rubim. Ele recebeu atendimento do Samu e foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Ele tinha três cortes nas costas e um no rosto, mas não passou detalhes de quem seria o autor do esfaqueamento.

“Assim que chegou ao nosso conhecimento, iniciamos as investigações e rapidamente identificamos o autor como sendo um morador da região. Representamos por sua prisão temporária, o que foi atendido pelo Poder Judiciário”, explicou o titular da DHPP de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti.

Segundo o delegado, a investigação aponta que o motivo da tentativa de homicídio foi uma discussão entre a vítima e o suspeito.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana e permanece à disposição da justiça.