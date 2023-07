Itália quer proibir carne sintética feita em laboratório

O governo da Itália apresentou na última terça-feira (28) um projeto de lei que proíbe a produção e venda de alimentos sintéticos, incluindo a carne artificial.

A proposta foi apresentada pelo ministro da Saúde, Orazio Schillaci, que afirmou que a medida tem caráter preventivo, argumentando que ainda não há evidências científicas conclusivas sobre os possíveis riscos à saúde do consumo desses alimentos.

