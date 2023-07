Itapemirim: adolescentes usam submetralhadora para assaltar e suspeito de 14 anos é baleado

Um adolescente de 14 anos foi baleado acidentalmente pelo amigo de 15 anos, na noite desta segunda-feira (17), enquanto tentavam roubar uma moto, em Itaipava, balneário de Itapemirim. De acordo com a vítima, um motociclista de 57 anos, os menores portavam uma submetralhadora caseira.

Segundo o depoimento da vítima à PM, ele estava parado na rua Santa Helena, em cima da moto, uma Honda XRE, quando os adolescentes chegaram em um Volkswagen Fox preto, desembarcaram do veículo e um deles saiu do carro atirando. Em seguida, anunciou o assalto.

O motociclista contou que os suspeitos estavam muito agressivos e exigiam a chave da moto. Neste momento, uma moradora da rua que chegava em casa de carro percebeu a ação criminosa e deu ré, com objetivo de derrubar os adolescentes. Nesse momento, o garoto de 15 atirou e acabou acertando as duas pernas do parceiro de 14 anos. O adolescente armado fugiu no Fox e deixou o parceiro ferido para trás.

Quando os policiais militares chegaram, o menor baleado que tentou se esconder dentro de uma igreja, aguardava uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para ser atendido tentou se eximir do crime e alegou que apenas estava de carona no veículo, que não sabia sobre o assalto e nem mesmo conhecia o outro suspeito. No entanto, a afirmação dele foi desmentida pela vítima.

O adolescente foi levado para o Hospital Materno-Infantil de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficou sob escolta da PM. Militares fizeram buscas pelo segundo adolescente, mas não o localizaram.

Denúncias

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.