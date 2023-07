Jovem de 18 anos leva facadas na barriga em Guaçuí

Um rapaz de 18 anos precisou passar por uma cirurgia na noite desta quarta-feira (19) depois de ser esfaqueado, no bairro São Miguel, no município de Guaçuí.

Segundo a Polícia Civil, a vítima levou facadas na barriga e no cotovelo esquerdo. Os policiais foram chamados pela equipe médica do pronto-socorro municipal, mas, quando chegaram, o jovem passava pelo procedimento cirúrgico.

A equipe médica tentou colher informações com rapaz, que não quis falar sobre o ocorrido, nem mesmo identificar o suspeito. O jovem permanece internado na unidade.

