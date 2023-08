Jovem fica gravemente ferido após queda de motocicleta no ES

Um jovem, de 18 anos, ficou gravemente ferido após cair de uma motocicleta, neste domingo (30), no município de Laranja da Terra, na região serrana do Espírito Santo.

De acordo com o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER), uma equipe foi acionada para socorrer a vítima, que apresentava traumas graves em virtude da queda.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participaram da ocorrência.

O jovem foi conduzido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

