Julho se despede com tempo instável e temperaturas amenas no ES

Na segunda-feira, último dia do mês de julho, a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva em alguns momentos do dia por todo o trecho litorâneo do Espírito Santo (inclusive na Grande Vitória) e na região Nordeste. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, há variação de nuvens nas demais áreas do Estado, sem expectativa de chuva.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 25 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Sul, muitas nuvens e chuva em alguns momentos nos trechos próximos ao litoral. Nas demais áreas não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens ao longo do dia. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens ao longo do dia. Não chove. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens ao longo do dia. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 13 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e chuva em alguns momentos nos trechos próximos ao litoral sul. Nas demais áreas não chove. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 26 °C.