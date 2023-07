Lula sanciona lei que torna Venda Nova capital nacional do agroturismo

Foi publicada, nesta terça-feira (25), no Diário Oficial da União, a Lei nº 14.636, que conferiu o título de “Capital Nacional do Agroturismo” ao município de Venda Nova do Imigrante.

Essa importante medida foi tomada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reconhecendo o potencial turístico e agrícola do município. O título é um reconhecimento das belezas naturais, cultura e riquezas que Venda Nova do Imigrante tem a oferecer aos visitantes e turistas.

A Lei nº 14.636 é fruto da PL 1.847/2021, de autoria do deputado federal Evair Vieira de Melo (PP-ES), que foi encaminhada para sanção presidencial. Com a concessão do título de Capital Nacional do Agroturismo, o município ganha projeção nacional e pode atrair um maior número de turistas e investimentos, o que contribuirá para o desenvolvimento econômico e social da região.

Além disso, o reconhecimento também é um estímulo para que Venda Nova do Imigrante continue preservando e promovendo suas tradições, cuidando do meio ambiente e oferecendo serviços de qualidade aos visitantes.

O agroturismo, uma vertente do turismo rural, tem ganhado cada vez mais destaque no Brasil e em todo o mundo. Ele se caracteriza por proporcionar experiências enriquecedoras, que unem o turismo à agricultura e pecuária, permitindo que os viajantes conheçam de perto a rotina do campo, desfrutem da gastronomia típica da região, participem de atividades agrícolas e apreciem paisagens bucólicas.

Para o prefeito de Venda Nova do Imigrante, Paulinho Mineti, “o agroturismo está na essência de Venda Nova. Esse título oficial é motivo de orgulho, porque representa toda a luta e o empenho do nosso povo tão honesto e trabalhador, dedicado a alavancar o município. Quero aqui parabenizar toda a nossa população vendanovense. O amor por nossa cidade, o trabalho árduo e a dedicação com o nosso município permitiram com que chegássemos a esse patamar de excelência”, afirma.