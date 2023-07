Marcas expositoras aproveitam visibilidade da Cachoeiro Stone Fair para lançar tendências

Durante os dias 22 e 25 de agosto, das 14h às 20h, no Parque de Exposições de Cachoeiro, cerca de 200 grandes marcas da cadeia produtiva do setor de rochas ornamentais estarão expondo seus produtos na Cachoeiro Stone Fair e apresentando toda a sua potencialidade. A feira é um verdadeiro showroom das principais novidades do mercado brasileiro e traz empresas que atuam desde a extração, ao beneficiamento.

De acordo com o sócio da empresa, Vinícius Altoé, a decisão de participar da feira este ano partiu justamente da grandiosidade que o evento tem e a visibilidade que as suas rochas podem tomar no mercado.

Já a Aço Art, de Vargem Alta, no Espírito Santo, a cada ano busca exibir alguma inovação em máquinas. Desta vez, a empresa apresentará a “Serra Ponte SPR EVOLUTION II”, equipamento que conta com um poderoso leitor de CAD que permite usar vários tipos de ferramentas, abrindo um grande leque de novas formas e desenhos a serem feitos. Além disso, ela também molda superfícies em 3D e a mecânica é mais rápida e resistente.

O diretor de inovação da empresa, Arthur David, considera a Cachoeiro Stone Fair um ambiente propicio para apresentar novidades.

A Cajugram, fundada há 33 anos, está articulando uma reformulação da logo e do propósito da empresa, com o objetivo de acompanhar o que o mercado exige, alinhando as propostas para o futuro. Para a empresa, o lançamento, divulgação e reposicionamento da marca não poderia ser em outro lugar senão na Cachoeiro Stone Fair.

Para a CEO da Milanez & Milaneze, empresa organizadora da feira, Flávia Milaneze, as empresas que decidem fazer seus lançamentos na Cachoeiro Stone Fair sempre recebem um ótimo retorno.

Neste ano, a Cachoeiro Stone Fair estará ainda maior. Com a reforma do Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa o evento terá uma área de 30 mil m2, sendo 10 mil m2 de espaço coberto e também uma área de exposição dos blocos de rochas ornamentais. A expectativa é que aproximadamente 20 mil pessoas passem no evento. As inscrições podem serem feitas pelo site www.cachoeirostonefair.com.br

A Cachoeiro Stone Fair é uma realização da Milanez & Milaneze, empresa do Grupo Veronafiere, com promoção do Sindirochas e Cetemag, apoio do Centrorochas, patrocínio do Sicoob, CREA-ES, Sesi e Senai.