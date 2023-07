Mariana Polastreli ganha carro avaliado em mais de R$ 600 mil

A empresária de Alegre, no Caparaó capixaba, Mariana Polastreli, mulher do cantor Eduardo Costa, compartilhou no Instagram que ganhou um presentão do amado: um Land Rover Velar, avaliado em mais de R$ 600 mil.

De acordo com Mariana, ter um carro deste modelo era um de seus grandes sonhos. “Obrigada por realizar meu sonho, amor. Esse era um dos maiores sonhos da minha vida. Sem palavras. Obrigadaaaa por tudo. meu amor @eduardocosta. OBRIGADAAAA DEUS”, publicou em seu perfil no Instagram que tem mais de 570 mil seguidores.

Nos comentários, Eduardo Costa publicou: “Me leva junto com vc amor ❤️❤️❤️”. Tanto nas redes do cantor, quanto nas redes de Mariana, é possível ver o casal trocando carinhos, declarações de amor e publicando fotos de momentos especiais entre eles e os filhos. Eduardo é pai de uma menina, de 17 anos. Já Mariana tem três meninos, de seu primeiro casamento, de 15, 11 e 2 anos.

Mariana Polastreli, que está junto com o cantor desde junho de 2021, se desfez de suas lojas de roupas, em Alegre e Guaçuí, para ir morar com o sertanejo em Belo Horizonte, Minas Gerais. Atualmente, a empresária vende produtos emagrecedores para todo Brasil. Além disso, o perfil da loira é focado em dicas de emagrecimento, rotina saudável e exercícios físicos.