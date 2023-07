Ministro de Agricultura leva Sustentabilidade em missão na Ásia

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e a comitiva do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), de parlamentares e empresários do agronegócio viajaram nesta sexta-feira (21) para uma missão no continente asiático.

O primeiro destino é a Coreia do Sul. Na segunda-feira (24), o ministro Carlos Fávaro participa de reunião no Ministério da Agricultura, Alimentos e Assuntos Rurais (Mafra) e no Ministério da Segurança dos Alimentos e Medicamentos (MFDS) do país, em Seoul. No dia seguinte, ele se encontra com os representantes do Export-Import Bank of Korea. Ainda na Coreia do Sul, o ministro participa de um seminário empresarial.

Em seguida, a comitiva parte para o Japão. Na capital, Tóquio, uma das principais ações é o debate sobre o protocolo sanitário acerca da gripe aviária. Apesar do Brasil manter o status de livre da doença em aves comerciais, conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), o governo japonês decidiu suspender temporariamente as importações de carne de frango oriundos do Espírito Santo e Santa Catarina.

Lá, Fávaro também participa de seminário empresarial no dia 27 de julho e se reúne com empresas de diferentes setores.

Na sexta-feira (28), se reúne com o Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca (MAFF) e Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (MHLW).

Depois, a missão segue para Riad, na Arábia Saudita, onde o ministro Carlos Fávaro se encontra com o ministro do Meio Ambiente, Água e Agricultura. Ainda na Arábia Saudita, serão realizadas reuniões com fundos de investimentos.

Já no dia 31 de julho, a comitiva segue para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, também para uma série de reuniões com fundos de investimentos.