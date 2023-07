Mitter busca diálogo para unir oposição em Jerônimo Monteiro

O ex-vereador de Jerônimo Monteiro, Mitter Mayer Volpasso, está tentando unir forças da oposição local. Segundo afirma, ele recebeu o aval do presidente estadual de seu partido (PP), deputado federal Josias da Vitória. A ideia é trabalhar um novo projeto para o município.

Mitter ressalta que está trabalhando para reunir a oposição em um projeto conjunto. “Eu já tenho o aval do presidente Estadual do meu partido, o deputado Da Vitória, para fazer um projeto novo para Jerônimo Monteiro e vou trabalhar para isso”, afirma.

Mitter – que foi vereador de 2017 a 2020 – chegou a ser pré-candidato a prefeito de Jerônimo Monteiro, em 2020. Contudo, na ocasião, ele desistiu e acabou não sendo candidato a qualquer cargo. Na época, disse que tomou a decisão, visando não dividir a oposição que disputava o pleito contra o atual prefeito Sérgio Fonseca, reeleito na última eleição municipal.

Adiantando que pretende colocar seu nome à disposição dentro do futuro projeto da oposição de Jerônimo Monteiro, Mitter afirma que está aberto a apoiar qualquer nome que se apresente e seja consenso. “Eu vou colocar meu nome à disposição, mas não tenho vaidade de vir a qualquer custo, porque, se mais adiante, entender que não é o momento e achar que a melhor opção é outro nome, vamos trabalhar para alinhar as ideias”, coloca.

Mitter Mayer destaca que já está conversando com outras legendas e nomes da política de Jerônimo Monteiro. “Mas ainda é muito cedo para dizer que existe algo fechado, porque ainda há muita coisa para acontecer e conversar”, acrescenta.

O atual prefeito Sérgio Fonseca está em seu segundo mandato consecutivo. Logo, não poderá ser candidato nas eleições municipais do ano que vem. Isso mexe com os bastidores no município, porque possíveis nomes são apontados como sucessores do atual do gestor municipal que ainda não se pronunciou sobre o assunto.