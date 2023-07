Morre, aos 82 anos, o ex-deputado e fundador da Embelleze Itamar Serpa

O ex-deputado federal Itamar Serpa Fernandes (RJ) morreu na noite desta terça-feira (18), aos 82 anos, no Rio de Janeiro. A morte foi informada por meio das redes sociais do empresário, mas a causa não foi divulgada.

Itamar Serpa foi deputado federal em três legislaturas: de 1995-1999; de 2000-2003; e de 2003-2007. Também foi vereador em Nova Iguaçu (RJ), de 1989 a 1994.

O empresário nasceu em Vitória, no Espírito Santo, mas construiu carreira no Rio de Janeiro. Químico de formação, fundou a Embelleze, empresa de produtos de beleza, no fim da década de 1960.

A empresa deu origem ao Instituto Embelleze, que capacita profissionais do mercado da beleza, como cabeleireiros e manicures, por exemplo, e adotou o modelo de franquias em 2003.

Fonte: Agência Câmara de Notícias