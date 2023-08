Motociclista que morreu após acidente em Iconha era empresário de Rio Novo do Sul

O motociclista que morreu após um acidente na noite da última sexta-feira (28), em um cruzamento da BR 101, no município de Iconha, foi identificado como Dihego de Oliveira Diir, 38 anos. Dihego era proprietário de um haras e residia em Rio Novo do Sul. Ele deixa a esposa e uma filha, de 2 anos.

O acidente

Imagens de câmeras de videomonitoramento gravaram o momento exato em que o empresário, que conduzia uma Honda Bross, avança em um cruzamento no quilômetro 370 da rodovia e bate contra a lateral de um caminhão, que seguia na principal, no sentido Sul.

Dihego foi socorrido por uma equipe da concessionária que administra a via, ECO101, mas morreu a caminho da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A morte do empresário gerou grande comoção no município. Isso porque, segundo uma amiga da família, ele era muito querido pelos moradores.