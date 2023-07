Mudança no trânsito da Praça São Pedro será apresentada aos moradores

Para organizar o trânsito na região da Praça São Pedro, em Anchieta, a Prefeitura irá realizar uma reunião com os moradores locais para apresentar as propostas. O encontro irá acontecer a partir das 18h, no auditório da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Na ocasião serão apresentadas as propostas de intervenção da sinalização viária do trânsito no entorno da Praça São Pedro. Conforme informações da Secretaria de infraestrutura, as propostas de intervenção viária são realmente necessárias para trazer mais organização ao trânsito na região.

“Com base nos estudos realizados pela Secretaria de Infraestrutura e pela Gerência Municipal de Segurança Pública e Social, é possível implementar intervenções que trarão benefícios a mobilidade ao local. Portanto, é importante que essas propostas sejam apreciadas por todos, e que a comunidade apoie, para que possamos desfrutar de um trânsito ordenado e seguro”, defende o secretário de Infraestrutura, Fabiano Mezadri.

Data: 31/07/2023 | Segunda-feira

Horário: 18h

Local: Auditório da Secretaria de Agricultura e Abastecimento