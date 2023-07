Mulher cria prótese de liquidificador após esperar por perna mecânica

Após quase dois anos aguardando que a prefeitura fornecesse uma prótese para sua perna que precisou ser amputada, a dona de casa Ana Paula Rodrigues, 47 anos, moradora de Sobral no Ceará, precisou dar um jeito na situação, e mesmo sendo inusitado, sem perna ela não ficou .

Com ajuda dos filhos, ela usou um copo de liquidificador e um cano PVC para se arriscar em uma prótese totalmente caseira e artesanal. A solução garante a possibilidade de se locomover pela casa com o auxílio de um andador.

Cerca de cinco anos atrás, a dona de casa que já lutava contra um câncer, também recebeu o diagnostico de diabetes enquanto passava pelo tratamento oncológico. As enfermidades obrigaram a mulher, que costumava trabalhar como faxineira e ambulante, a abandonar suas atividades profissionais, situação que afetou diretamente o sustento dela e dos dois filhos.

Ana Paula recorreu à prefeitura de Sobral para conseguir uma prótese, mas até hoje, ela ainda não recebeu o membro ortopédico. Tendo em vista que a prótese poderia demorar ainda mais já que passados um ano o equipamento não tinha chegado, o jeito foi criar a prórpia perna com um copo de liquidificador.

Segundo a criadora de sua própria perna, a alegria de “tentar” ficar de pé foi grande. Após uma entrevista na TV, a moça viralisou na internet pela originalidade e vontade de viver, mas olhando pelo ângulo da justiça, com a perna mecânica ortopédica, com certeza ela teria uma vida ainda mais confortável.

