Mulher e homem são presos com drogas em Mimoso do Sul

Uma mulher de 22 anos e um homem de 19 foram presos na noite desta quarta-feira (19) traficando drogas, em Mimoso do Sul. Segundo a Polícia Militar, a dupla integra uma facção que comanda a criminalidade no município.

Policiais militares faziam o patrulhamento quando receberam informações de populares sobre a movimentação do tráfico no bairro Funil e indicaram a mulher e o homem como os suspeitos.

Os policiais foram ao local e abordaram o casal, que foi preso em flagrante. Isso porque, com eles, a PM encontrou 87 buchas de maconha, um papelote de cocaína e um celular de origem suspeita.

Os traficantes foram levados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficaram à disposição da Justiça.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.