Mulher tenta contratar assassino para o filho de 3 anos e é presa

Jazmin Paez, moradora de Miami, usou um site de humor chamado Rent a Hitman (Contrate um Atirador, em tradução livre) para contratar um serviço, mas acabou sendo levada pelas autoridades locais na última quarta-feira (19).

A mulher de 18 anos foi presa sob acusação de tentar contratar um assassino de aluguel para matar seu próprio filho de três anos. O dono do site, percebendo a insensatez da moça, denunciou que Jazmin havia entrado em contato para, contratar um assassino de aluguel para a criança, além disso, ele forneceu para a polícia todo o material necessário para que fosse possível chegar até a mulher.

Ao ser abordada, a mulher confirmou que pagaria $15 mil dólares para quem fizesse o serviço. Diante dos fatos, Jazmin foi levado pelos políciais para maiores investigações.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.