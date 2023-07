Nariz entupido? Veja quais alimentos aumentam imunidade no inverno

É no inverno que as pessoas ficam expostas às doenças respiratórias, aliado à queda na imunidade. Por isso é importante priorizar o consumo de alimentos mais saudáveis.

A nutricionista Leilane Afonso, que atende no Santa Casa Especialidades, explica que frutas e vegetais são boas opções porque contém substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias.

Os exemplos incluem a laranja, limão, tomate, maracujá (ricos em vitamina A, C e E) e gengibre, que tem ação bactericida e vitamina B6, sendo um expectorante natural.

Sementes de girassol, pasta de gergelim, semente de abóbora e lentilha são boas fontes de zinco. Já o abacate, as nozes, castanhas, linhaça e chia também devem compor o cardápio. É possível encontrar fibras para o organismo no arroz integral, aveia e milho.

Leilane lembra que as sopas e caldos são atraentes neste período e comenta que o correto é deixar esses pratos mais nutritivos “de modo geral, contendo uma variedade de verduras e legumes, proteína, fontes de fibras (abobrinha, chuchu ou couve-flor). Quanto mais legumes diferentes, mais benefícios as pessoas terão”.

Os carboidratos complexos como arroz integral, macarrão integral, quinoa, batata, ervilhas, lentilhas, feijão, mandioquinha, inhame e batata doce também são sempre mais nutritivos. “Podem ser utilizadas ervas e especiarias naturais devido às ações antioxidantes, incluindo alho, cúrcuma, novamente o gengibre, pimenta, salsinha e cebolinha”, destaca.

Por quê sentimos mais fome durante o inverno?

A fome aumenta por conta do gasto energético maior que o corpo tem para manter a temperatura ideal, ou seja, manter o calor. Para manter a temperatura constante, o corpo aumenta a circulação, com maior atividade do coração e pulmão. Dessa forma o sangue consegue chegar às extremidades do corpo que costumam ficar expostas, como pontas da orelha e nariz.

Sobremesa mais saudável

Durante o inverno pode ser comum sentir mais vontade consumir alimentos mais calóricos, incluindo os doces, mas existem combinações para tornar a hora da sobremesa mais saudável.

“As frutas secas, sem adição de açúcares, frutas desidratadas e um consumo moderado de oleaginosas (castanhas, amêndoas e macadâmia) são escolhas saborosas. Se houver vontade de comer chocolate, deve-se priorizar o amargo (com 70 a 85% de cacau), em média de 25 a 30g por dia. Além disso, outra combinação é consumir a banana com canela, cacau em pó e aveia em flocos finos, amassando tudo junto e levar ao micro-ondas ou forno convencional. A canela e o cacau em pó reduzem a vontade de comer doces”, ensina a nutricionista Leilane Afonso.

Hidratação é essencial

No inverno a sensação de sede não é tão constante como no verão, mas é fundamental para a saúde manter-se hidratado independentemente da estação. A exposição do corpo ao frio pode levar à desidratação, porque o organismo perde água até mesmo sem transpirar. O correto é beber água constantemente e evitar bebidas alcoólicas ou cafeinadas, pois elas contribuem para a desidratação.

