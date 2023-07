No Dia de Segurança no Trabalho, BRK destaca iniciativas para proteger vidas

Tendo a segurança como um valor inegociável, a BRK atua de forma firme para evitar os acidentes e preservar a vida de funcionários e prestadores de serviço. No Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, comemorado na última quinta-feira (27), a concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim reforça a série de ações, procedimentos, treinamentos e inspeções que realiza durante o ano, com o objetivo de minimizar os riscos diários de suas operações.

A companhia possui um cronograma de treinamentos e simulações para que os funcionários ajam preventivamente em situações de risco e que, eventualmente, podem resultar em incidentes nas ruas ou avenidas do município. Já a área de Segurança do Trabalho aplica procedimentos internos, acompanhando de perto os trabalhos críticos e garantindo a segurança dos seus profissionais e também da população.

Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho apontam que, somente em 2022, foram registrados cerca de 613 mil casos de acidentes de trabalho, sendo 2,5 mil com mortes. Por isso, segundo o coordenador de Qualidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente (QSSMA) da BRK em Cachoeiro, Paulo Breda, há necessidade de investir em ações diárias.

“Em Cachoeiro, os procedimentos da empresa para a prevenção de acidentes são atualizados periodicamente e acompanhados para a melhoria contínua. Estimulamos e conscientizamos as equipes sobre a importância de executarem o trabalho de forma segura, inclusive com o uso adequado de ferramentas e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Cada um precisa fazer a sua parte para promover a cultura da segurança”, afirma Paulo Breda.

Gestão do Trabalho Seguro

Desde 2019, a BRK tem implantado em suas unidades o Sistema de Gerenciamento de Trabalho Seguro, o SWMS (Safe Work Management System). O programa tem foco na eliminação e/ou mitigação de incidentes de alto risco e adota uma metodologia com base em cinco pilares: liderança, gestão de risco, educação, controle e monitoramento.

São, ao todo, 36 diretrizes de Segurança do Trabalho e nove diretrizes relacionadas a Tarefas Críticas. Essas orientações definem meios e padronizações para executar as atividades de campo, sempre pensando em reduzir as chances de incidentes graves ou fatais.