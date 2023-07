O poder da Inteligência Artificial no agronegócio

Um dos grandes pilares da economia brasileira é o agronegócio. Com participação, pois, de 24,8% no total do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, o setor é um dos mais propulsores da economia do país.

Além disso, ele é responsável pela produção de alimentos, que é essencial e impacta de forma direta a qualidade de vida das pessoas. E, com o aumento constante da população mundial, a demanda por alimentos está cada vez maior.

CLIQUE AQUI E LEIA A REPORTAGEM COMPLETA