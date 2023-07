Obras de urbanização começam nos bairros Village da Luz e Bom Pastor

Os bairros Village da Luz e Bom Pastor começaram a receber obras de urbanização que vão abranger 18 ruas dessas comunidades vizinhas, com investimento de mais de R$ 9 milhões da Prefeitura de Cachoeiro.

No Bom Pastor, está em curso a implantação da rede de drenagem da rua Adonis Costa, primeira etapa dos serviços que serão concluídos com a pavimentação e sinalização da via. Outras seis ruas do bairro serão contempladas com as obras.

No Village, os trabalhos foram iniciados pelas ruas Projetadas 5 e 6, onde também estão sendo instalados tubos e outros dispositivos de drenagem. Elas estão entre as 11 vias do bairro receberão pavimentação e outras melhorias.

O prefeito Victor Coelho esteve nos dois bairros nesta quarta-feira (26) para vistoriar as obras.

“Os serviços começaram em ritmo acelerado, pela parte de drenagem, necessária para o adequado escoamento das águas da chuva, que evitará alagamentos e protegerá a pavimentação que vai ser feita. Ao final, teremos quase 4 quilômetros de vias urbanizadas nesses bairros vizinhos, o que significa mais qualidade de vida e dignidade aos moradores dessa região”, pontua o prefeito.

Melhorias em mais de 80 vias

As obras no Village e no Bom Pastor fazem parte de um novo pacote de infraestrutura urbana, de R$ 44,7 milhões, com o qual a Prefeitura de Cachoeiro vai beneficiar mais de 80 ruas na sede e no interior do município.

Também serão contempladas vias nos bairros Agostinho Simonato, Gilson Carone, Rubem Braga, São Francisco de Assis, Rui Pinto Bandeira (Morro do Cigano) e no distrito de Itaoca (Alto Moledo).