Obras para construção de escola Municipal avançam em Anchieta

As obras avançaram mais uma etapa para a construção da Escola Municipal Irmã Terezinha Godoy de Almeida, em Anchieta. A unidade vem sendo erguida pela Prefeitura com apoio do Governo do Estado, ao lado da Vila Olímpica, numa área total de 2.652.98m2.

A escola, que hoje funciona no Centro Cultural Anchieta, ganhará sua tão sonhada sede própria. A nova unidade irá atender cerca de 840 alunos do 1º ao 9º ano.

De acordo com informações da secretaria de Infraestrutura, a escola terá dois pavimentos, quadra poliesportiva coberta com arquibancada, auditório com capacidade para 143 pessoas, e reaproveitamento de água da chuva. O prazo de execução será de 540 dias e a empresa responsável pela obra será a SP Engenharia LTDA. O valor total da obra é de R$ 9.812.630,89.

“O sonho já está se concretizando. Essa demanda tem apoio do Estado. A escola necessita de um espaço próprio e condizente para atender seus alunos e professores”, disse o prefeito Fabrício Petri.

Segundo a diretora, Virgínia Corrêa Garcia Jandes, a escola irá completar 21 anos de existência e sempre funcionou no prédio da antiga escola Maria Mattos, mas em 2019 passou a funcionar no Centro Cultural Anchieta.