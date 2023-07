Olhar Vitória: emoção marca entrega de “vale óculos” para estudantes

“O meu filho estava com muita dificuldade em ser alfabetizado. Então, foram vários acompanhamentos e ninguém sabia o motivo dessa dificuldade. Aí ele começou a relatar dor de cabeça. Logo em seguida, começou a realizar o exame na escola e ele teve a oportunidade de fazer o teste de visão…nem toda família tem condições de pagar a consulta com oftalmologista e comprar o óculos. E, aí, enquanto a gente se aperta para juntar o dinheiro, o grau já aumentou…e acaba atrasando o aprendizado das crianças. Ele fez o primeiro exame na escola, em menos de uma semana já foi para a consulta com o médico no Centro de Especialidades e, também, em menos de uma semana, estamos aqui, recebendo o óculos. Eu só tenho muito a agradecer!!! Estou desempregada e no momento não teria condições de dar esse benefício para o meu filho. Ele não consegue assistir desenho, não consegue ver pelo celular para mexer, e reclama de dor de cabeça e que está tudo “embaraçado”. Dói ouvir isso e não poder fazer nada imediatamente. Mas, a gente vendo que a Prefeitura está dando esse privilégio a nossas crianças e com tanta rapidez é muito satisfatório. Eu, como mãe e pelo meu filho, só tenho a agradecer. Tenho certeza que esse óculos vai mudar a vida do meu filho e ele vai poder ver a vida como ela é!”, relatou Karoliny Paixão Nicoli, mãe do Pedro Lucas.

Esse foi o relato de uma das 15 mães presentes na entrega de vouchers do projeto Olhar Vitória, que aconteceu nesta sexta-feira (21), na Prefeitura de Vitória.

O evento teve a presença do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, da secretária de Saúde, Magda Lamborghini, da secretária de Educação, Juliana Rohsner, pais, mães e responsáveis pelos alunos, e demais autoridades.

“Histórias como essa nos emocionam! Todas histórias que ouvimos hoje têm o mesmo enredo, o mesmo cenário e a mesma signitude, mas com a diferença de objeto simples para muitos: os óculos. Isso é magnífico, quando o poder público pode cumprir o seu papel e se fazer presente na vida das pessoas para gerar transformação social. Hoje, ao entregar o voucher dos óculos, sabemos que ele será o instrumento que vai possibilitar o acesso ao coinhecimento, à leitura e ao entretenimento. E tudo isso depende de uma coisa muita simples para muitos, e, em tese, deveria ser acessível a todos. Hoje, estamos reescrevendo a história de muitas famílias. O que estamos fazendo é, de fato, apresentar um novo mundo. Muitos nunca tiveram acesso a óculos e nunca enxergaram o quadro…e hoje, terão oportunidade de ir até a ótica e escolher o óculos que mais lhe agrada. Esse é o respeito que estamos resgatando em nossa cidade”, disse, emocionado, o prefeito de Vitória, Lorenzo Paozlini.

O programa Olhar Vitória contempla a realização de testes de acuidade visual dentro das unidades de ensino do município, a realização de exames e a entrega de óculos corretivos para crianças, adolescentes, jovens e adultos que frequentam a rede pública de ensino municipal.

“Essa é uma entrega que amo fazer! É com muita alegria no coração que estamos aqui realizando mais essa importante entrega de Saúde. É uma oportunidade de inclusão, uma oportunidade que estamos dando a essas crianças de aprender. Isso reflete o que pretendemos fazer na saúde: garantir melhor qualidade de vida e cuidar da vida das pessoas que mais precisam. Com o projeto Olhar Vitória já entregamos mais de 1.000 óculos, avaliamos 17.053 estudantes da rede municipal e encaminhamos 3.928 para consulta com oftanologista”, falou a secretária de Saúde de Vitória, Magda Lamborghini.

A avaliação da acuidade visual já foi realizada em 45 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) e em 6 Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis).

“Sabemos que muitas crianças apresentam dificuldade de aprendizagem quando na verdade é uma dificuldade visual. Aí ele não dá conta de entender as letras e algumas crianças nem percebem que têm dificuldades. Eu sou professora alfabetizadora e, pelas minhas mãos, passaram crianças que não se alfabetizaram porque tinham problema de visão. Muitas vezes, isso se resolvia dentro da escola, fazendo vaquinha, tentando a consulta, depois pra conseguir os óculos. Hoje, eu estou vendo um problema que eu vivi em sala de aula e estamos cuidando enquanto política pública, é um coletivo de pessoas, sob a liderança do prefeito Lorenzo Pazolini, resolvendo uma questão que impacta diretamente na vida das nossas crianças e estudantes”, falolu a secretária de Educação, Juliana Rohsner.

A aluna Ralwany Silva Trindade tinha dificuldade no processo de aprendizagem e já foi contemplada pelo Olhar Vitória. “Eu tinha muita dor de cabeça e dificuldade em ler, a letra ficava muito pequena para mim. Agora, com os óculos, as minhas notas melhoraram e estou me dedicando muito. Pegar esse óculos mudou a minha vida toda!”

Olhar Vitória

A ação faz parte do projeto Olhar Vitória, da Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), que consiste numa ação de Saúde Ocular realizada nas escolas por meio do Programa Saúde na Escola (PSE).

Por meio do programa, os estudantes com alterações visuais identificados por meio do Teste de Snellen ou por observação de sinais e sintomas sugestivos de alterações visuais, são encaminhados para consulta oftalmológica no Centro Municipal de Especialidades (CME) ou no ambulatório de Oftalmologia da Santa Casa de Misericórdia. Após a consulta oftalmológica, o estudante com a prescrição dos óculos, é encaminhado para a ótica contratada pelo município.

Todos os estudantes matriculados na rede pública de ensino básico do município de Vitória, sendo escolares da Educação Infantil (Cmei), Ensino Fundamental (Emef) e Educação de Jovens e Adultos (EJA), passarão pela Avaliação da Acuidade Visual e serão contemplados pelo projeto para a concessão de óculos. Ao todo, aproximadamente 43.000 estudantes serão avaliados.