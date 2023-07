Operação prende 8 pessoas envolvidas com tráfico de drogas em Piúma

Cinco mulheres, um homem e dois adolescentes foram presos na madrugada desta quinta-feira (20), em Piúma, durante uma operação policial realizada por policiais civis e militares. A ação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão e busca e apreensão no bairro Piuminas.

De acordo com a PM, os suspeitos têm envolvimento com tráfico de drogas. A operação recebeu o nome de “Pacificação”.

Diversas casas foram alvo de buscas. Nas residências, os policiais apreenderam um revólver calibre 32, munições calibre 38, cinco pedras de crack, duas bicicletas, cinco celulares e duas televisões, sendo produtos de origem suspeita. Além disso, as equipes apreenderam R$ 762,00 em dinheiro.

Todos os presos na operação foram levados para a Delegacia Regional de Guarapari, onde ficaram à disposição da Justiça.

