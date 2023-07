Oportunidade: Multivix está com vagas abertas para pessoas com deficiência

A Multivix Cachoeiro de Itapemirim está com duas vagas de trabalho abertas, exclusivas para pessoas com deficiência (PCD): de auxiliar de serviços gerais e auxiliar de portaria.

Para a vaga de auxiliar de serviços gerais, os requisitos são: ensino médio completo, laudo comprobatório PCD e experiência mínima exercendo a função.

O auxiliar de serviços gerais atuará na limpeza de salas de aula, setores administrativos, laboratórios, etc.

A função oferece salário compatível com benefícios (vale alimentação, plano odontológico, previdência privada, seguro de vida, descontos em cursos de graduação ou pós).

Os interessados devem encaminhar currículo para: [email protected] – Assunto: ASGC 1.

Já a função de auxiliar de portaria tem como requisito: ensino médio completo, laudo comprobatório PCD, experiência em atendimento ao público e disponibilidade para trabalhar no fim de semana.

O auxiliar de portaria realiza o controle de acesso à instituição, garantindo a segurança das chaves; realiza a medição de temperatura de funcionários e alunos; e responsável pela abertura e fechamento da faculdade.

Para a função é oferecido salário compatível com benefícios (vale alimentação, plano odontológico, previdência privada, seguro de vida, descontos em cursos de graduação ou pós). Os interessados devem encaminhar currículo para: [email protected] – Assunto: AUXPORTARIACI.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.