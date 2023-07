Otimismo do consumidor capixaba cresce pelo segundo mês consecutivo

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de Vitória (ES) cresceu mais uma vez na comparação mensal. O indicador teve alta de 3,4% na passagem de junho para julho de 2023, registrando 104,2 pontos, superando a média nacional (99,3 pontos).

No mês anterior, o nível registrado em Vitória também ultrapassou os 100 pontos, ficando em 100,8. Os dados constam no levantamento analisado pela Fecomércio-ES com base nos dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Em relação ao mesmo mês de 2022, a ICF apresentou alta de 38,4% em julho. A Federação pontua que o indicador avançou mais uma vez e alcançou um nível que não alcançava desde janeiro de 2015.

Os resultados medem o grau de satisfação e insatisfação dos consumidores em termos de seu emprego, renda e capacidade de consumo. O índice varia de 0 a 200 pontos, no qual abaixo de 100 pontos indica percepção de insatisfação e acima de 100 indica satisfação com as variáveis estudadas.

Na comparação mensal, seis dos sete subíndices apresentaram variações positivas no mês de julho, com destaque para o momento para duráveis (+11,6%) e perspectivas de consumo (+7,8%).

Na avaliação da Fecomércio-ES, a pesquisa tem mostrado consistência em três pontos importantes, um deles é de fundamental suporte ao consumo: o emprego atual (+1,1%).

Os outros são a renda atual (+4,0%), compra a prazo (+2,6%) e nível de consumo atual (+1,9%). O único que aparece negativo é perspectivas profissionais (-2,3%). Em relação ao mesmo mês do ano passado, todos os subíndices obtiveram avanços.

Os fatores que permitiram essa dinâmica de avanço foram a perda de ritmo da inflação, a manutenção do crescimento do mercado de trabalho formal e a continuidade dos benefícios sociais.

Segundo análise da Federação, as perspectivas de consumo para os próximos meses estão positivas, especialmente pela chegada do segundo semestre, que concentra datas importantes para o comércio de bens e serviços. As atenções se voltam para as estratégias para que a intenção seja concretizada em compra.

Brasil

A ICF apurada para o Brasil marcou 99,3 pontos em julho, com alta mensal de 2,8%. Em comparação com o mesmo mês de 2022 mostrou alta de 23,0%.

