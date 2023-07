PC apreende armas e munições no distrito de Coutinho, em Cachoeiro

A Polícia Civil, através da delegacia DIPO de Cachoeiro de Itapemirim, com apoio de policiais da DENARC e da 7ª Delegacia Regional, realizou na manhã desta sexta-feira (21), uma operação com mandado de busca e apreensão no distrito de Coutinho, em Cachoeiro.

De acordo com policiais civis, durante a ação, foram apreendidas 2 armas de fogo, sendo um revólver calibre .32 e uma pistola calibre .45, com 7 munições calibre .45, um simulacro de arma de fogo e uma ave silvestre com sinais de maus tratos.

Um suspeito foi preso em flagrante e conduzido ao Plantão da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. Segundo a Polícia Civil, é a 3ª prisão em 7 dias.

Na tarde da última quinta-feira (20), foi preso um homem de 66 anos, em cumprimento a mandado de prisão, no bairro Aquidaban, condenado pela prática de jogos de azar.

Já na última sexta-feira (14), um jovem de 21 anos também foi preso pela DIPO, em cumprimento a mandado de prisão, no bairro São Luiz Gonzaga, condenado pela prática de tráfico de drogas. O mesmo estava fugitivo do sistema prisional.