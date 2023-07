PC prende 50 suspeitos de estupro em cidade do ES no primeiro semestre

A Polícia Civil do Espírito Santo realizou operações policiais na Cidade de Linhares, logo no ínicio dessa semana, segunda-feira (17) e terça-feira (18), com objetivo dar cumprimento de mandados de prisão para suspeitos de praticar crimes sexuais. Três homens, de 66, 59 e 26 anos, foram presos.

Somente neste ano, 50 suspeitos de estupros já foram presos no município.

A ação teve como objetivo dar cumprimento de mandados de prisão em aberto em desfavor de pessoas suspeitas de prática de crimes sexuais. As prisões foram realizadas nos dias 17 e 18 de julho, nos bairros Palmital, Interlagos e Alto Quartel, em Linhares.

Na tarde dessa segunda-feira (17), no bairro Palmital, um homem de 59 anos, condenado pela prática de estupro de vulnerável foi preso. Já na manhã dessa terça-feira (18), no bairro Interlagos, a polícia localizou e prendeu um homem de 66 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas três anos de idade. Durante a tarde, o terceiro suspeito, de 26 anos, foi preso no bairro Alto Quartel, em Linhares.

O titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, informou que com as prisões desta semana, são 50 suspeitos de estupro presos neste ano, só na região de Linhares.

Após procedimentos de praxe, os presos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória da Serra, onde ficam recolhidos os criminosos que praticam crimes sexuais.