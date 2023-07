Petrobras anuncia redução de preço do gás natural em 7,1%

Nesta quarta-feira (19), a Petrobras anunciou que reduzirá o preço médio do gás natural a suas distribuidoras. O corte por metro cúbico é de 7,1% em relação ao trimestre entre maio e julho, segundo a estatal.

O gás natural é utilizado no gás encanado de residências e no Gás Natural Veicular, mas também atua em indústria e outros setores que funciona. A redução do gás natural não afetará os preços do GPL usado no gás de cozinha que tem a precificação totalmente separada pela Petrobras.

Os valores se referem ao combustível vendido pela Petrobras às distribuidoras somente nas refinarias da estatal. O preço repassado ao comprador final, vai depender de impostos, margens de lucro ao longo da cadeia e regulações estaduais. No caso do gás natural, a tarifa aplicada ao consumidor ainda passará pela aprovação das agências reguladoras locais.

O corte anunciado faz com que, durante todo o ano, o preço do gás natural vendido pela Petrobras às distribuidoras acumule queda em torno de 25%, segundo cálculos da companhia.