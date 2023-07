Podemos Cachoeiro realiza encontro com partidários neste sábado (22)

Neste sábado (22) a partir das 9 horas da manhã, acontecerá o primeiro Encontro do partido Podemos em Cachoeiro de Itapemirim. O evento será realizado na Câmara Municipal da cidade e tem como objetivo claro debater propostas e buscar o avanço de Cachoeiro, visando o pleito de 2024, onde o partido deseja ser protagonista nas eleições municipais.

O encontro contará com a presença de grandes lideranças do Podemos, incluindo o presidente do partido, Deputado Federal Gilson Daniel, e o Deputado Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Em Cachoeiro de Itapemirim, o Podemos já possui importantes representantes, como o Deputado Estadual Allan Ferreira, o presidente da Câmara de Vereadores Brás Zagotto, os vereadores Pastor Delandi e Rodrigo Sandy, além do Vice-Prefeito Coronel Guedes, que compõem o quadro de lideranças do partido na cidade.

O encontro marca o início do projeto político do Podemos em Cachoeiro, buscando envolver a população no debate sobre o futuro da cidade. A intenção é ouvir as demandas da comunidade e construir um plano de ação que reflita as necessidades e aspirações dos cidadãos, visando o desenvolvimento e progresso de Cachoeiro de Itapemirim.

O Podemos é um dos maiores partidos do Espírito Santo, com uma significativa presença no cenário político atual. Atualmente, a sigla já conta com um senador, dois deputados federais, quatro deputados estaduais, cinco prefeitos, cinco vice-prefeitos, 59 vereadores (incluindo quatro presidentes de Câmara) e dois secretários de Estado. E para o futuro, o partido tem um grande projeto: eleger 15 prefeitos e conquistar 70 vereadores no estado em 2024.

A participação da população é essencial para fortalecer a democracia e garantir que as decisões políticas sejam realmente representativas. Por isso, o encontro é uma ótima oportunidade para a população se informar sobre o trabalho do partido e contribuir com ideias e sugestões para a construção de um futuro melhor para nossa cidade.

Venha fazer parte desse momento importante e contribuir para que o Podemos seja uma força protagonista nas eleições de 2024 e tenha um papel de destaque na construção do futuro de Cachoeiro de Itapemirim!