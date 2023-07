Polícia Civil investiga furto de hidrômetros em Guaçuí; prejuízo passa de R$ 20 mil

A Polícia Civil de Guaçuí investiga o furto de hidrômetros no município. Foram registradas 37 ocorrências na Delegacia da cidade e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), registra um número maior de aparelhos furtados nos últimos dias, mas não tem o balanço exato.

Os hidrômetros são aparelhos utilizados para medir o consumo de água, além do peso, da densidade e da velocidade de líquidos. Ideal tanto para uso residencial quanto industrial.

De acordo com o diretor do Saae, José Maria de Oliveira, os hidrômetros são revestidos de metal e cada um custa cerca de R$ 300,00. O prejuízo já ultrapassa R$ 20 mil.

José Maria contou ainda que os hidrômetros furtados estão sendo vendidos por R$ 5,00. “Só saberemos quem está comprando esses hidrômetros, quando os autores do furto forem presos”, comenta.

O Saae reforça que é muito importante que as vítimas registrem boletim de ocorrência, para que um novo aparelho seja instalado.

Segundo a Polícia Civil, foram registrados furtos de hidrômetros nos bairros Alcides Moreira, Bela Vista, Antônio Francisco Moreira e no Centro da cidade. Os furtos ocorrem, geralmente, de madrugada.

A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança para identificar os autores dos furtos. Qualquer informação que ajude a polícia pode ser passada ao telefone 181 e a pessoa não precisa se identificar.

