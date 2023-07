Polícia Federal prende mulher com 10 quilos de droga no aeroporto de Vitória

Na noite desta segunda-feira (17), a Polícia Federal prendeu uma mulher de 32 anos por tráfico interestadual de drogas, quando tentava embarcar com 10 quilos de maconha em voo comercial para Goiânia/GO. A droga estava escondida na mala da passageira, que não teve seu nome divulgado.

Durante fiscalização de rotina, policiais federais e agentes de proteção da aviação civil desconfiaram do conteúdo da mala e impediram o embarque da bagagem sem que fosse possível, inicialmente, localizar sua proprietária. Quando desembarcou em Goiânia a mulher foi identificada e presa por policiais federais daquele aeroporto e confessou que a mala era sua.

O caso foi encaminhado à Justiça Federal de Vitória por se tratar de tráfico interestadual de drogas. A mulher encontra-se recolhida no sistema prisional goiano, onde permanecerá presa até decisão da Justiça capixaba.

