Polícia Militar apreende drogas em casa abandonada no ES

Na tarde desta quinta-feira (27), uma ação da Polícia Militar apreendeu mais de um quilo de maconha, 190 pinos de cocaína, 71 pedras de crack e dois frascos de loló, no bairro Vila Independência, no município de Cariacica.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento preventivo pela região quando avistou um indivíduo em atitude suspeita no exato momento em que ele saia de uma casa abandonada. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem empreendeu fuga correndo e pulando por cima dos muros das residências locais.

Buscas foram realizadas em todo o entorno, mas o suspeito não foi mais localizado, porém no imóvel de onde ele havia saído, foram encontradas diversas sacolas contendo maconha, pesando um total de 1,3 Kg, e outras 69 buchas da mesma substância, além da cocaína, crack e loló.

A polícia afirma que o local era utilizado como armazém para os bandidos, por não levantar suspeitas, justamente por estar abandonado.

