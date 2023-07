Posto de combustíveis em Mimoso do Sul é alvo de assaltantes

Um posto de combustíveis, localizado na Rodovia ES 297, em Ponte do Itabapoana, Mimoso do Sul, foi alvo de dois assaltantes nesta quarta-feira (19). De acordo com a Polícia Militar, dois frentistas, de 51 e 48 anos, foram rendidos por dois homens. Um deles estava armado.

De acordo com um dos funcionários, os criminosos exigiram todo o dinheiro do caixa e o celular da vítima. Eles roubaram cerca de R$ 700. No entanto, segundo o trabalhador, esse valor pode ser ainda maior. Isso porque ele não havia feito a contagem do dinheiro do caixa antes do crime.

Segundo os frentistas, há algumas semanas eles perceberam a movimentação suspeita de dois homens em uma moto nas imediações do posto. Antes de fugir, o criminoso que estava armado atirou três vezes para cima, com objetivo de amedrontar as vítimas. Equipes da PM fizeram buscas por toda região, mas não localizaram os suspeitos.

Denúncias

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.