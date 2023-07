Prefeitura de Cachoeiro pavimentou três ruas do bairro IBC em julho

Mais uma via do bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, acaba de ganhar pavimentação com concreto. O serviço foi executado nesta quinta-feira (27), na rua Clemente Sartório, pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat).

Na pavimentação dos 265 metros da via, foram empregados cerca de 240 metros cúbicos de concreto. Antes disso, a rua recebeu melhorias na rede de drenagem e construção de meio-fio em trechos que não tinham.

O prefeito Victor Coelho acompanhou a execução da obra. “Essa é a terceira rua que estamos pavimentando no IBC, em pouco mais de duas semanas. Isso mostra nosso compromisso com a melhoria da mobilidade e da qualidade de vida de quem vive nessa região”, afirmou.

As outras duas ruas do bairro pavimentadas recentemente foram a Rodolfo Marins e Jorge José das Neves. Em breve, receberá o serviço a rua Daniel Felipe da Silva, também no IBC.