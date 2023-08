Prefeitura inicia pavimentação em vias do distrito de Coutinho

Na manhã desta segunda-feira (31), o prefeito Victor Coelho realizou uma visita técnica para vistoriar o avanço dos serviços das obras que estão sendo feitas no distrito de Coutinho, em Cachoeiro.

Os moradores da região poderão contar, em breve, com melhores condições de mobilidade, com as obras de pavimentação que estão em andamento na região. Serão, ao todo, 17 vias do distrito vias beneficiadas com os serviços, que fazem parte do pacote que levará as mesmas melhorias a outras 82 vias do município.

De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, atualmente, as ruas Projetada 12, Projetada 10, Projetada 13, Projetada 14, Projetada 11 e Projetada 15 estão recebendo pavimentação com concreto, sendo que nas quatro últimas também foram realizadas intervenções de drenagem.

“Estamos avançando com melhorias para os moradores do distrito de Coutinho, em intervenções que darão melhores condições de mobilidade e resolverão problemas relacionados à lama em épocas de chuvas”, afirmou.

Segundo a Prefeitura, outras frentes de serviços desse mesmo pacote de obras já foram abertas nos bairros Aeroporto, Central Parque, Marbrasa e no distrito de Córrego dos Monos.

A Prefeitura de Cachoeiro beneficiará 23 quilômetros de vias com essas melhorias, a partir de um investimento de quase R$ 67 milhões, com recursos repassados pelo governo estadual.