Presidente da Aciba coloca nome para prefeito de Ibatiba

O município de Ibatiba é um dos que mais têm apresentado possíveis candidatos a prefeito nas eleições do ano que vem. Principalmente, pelo fato do atual prefeito Luciano Pingo estar em seu segundo mandato. Logo, não estará na disputa do pleito. Isso agita o surgimento de várias possíveis opções de nomes que possam disputar a eleição para prefeito de Ibatiba.

Além de nomes já citados, outro que surge como pré-candidato é o do atual presidente da Associação Comercial e Industrial de Ibatiba (Aciba), Joel Florindo de Freitas Júnior – Júnior Freitas. Nascido em Ibatiba, com 38 anos, casado e pai de dois filhos, hoje, ele é proprietário de uma rede de farmácias que reúne 36 empresas do sul do Espírito Santo e leste mineiro.

Contudo, Júnior Freitas conta que tudo foi conquistado com muito trabalho e dedicação. Filho de família humilde, ele relata que começou a trabalhar com 10 anos de idade, como vendedor de picolé. “E aos 18 anos, consegui um trabalho de frentista de posto de gasolina e, com o salário, consegui pagar uma faculdade de farmácia, me formando em 2009”, narra. “No mesmo ano, com algumas economias e ajuda do meu irmão Adriano, conseguimos comprar a primeira farmácia em Ibatiba, começando a história do grupo”, completa.

Experiência administrativa

Atualmente, Júnior Freitas está à frente da Aciba, como presidente, por dois mandatos consecutivos. Ele acredita que sua experiência administrativa, tanto na empresa como na associação, pode ser importante para administrar o município, como prefeito de Ibatiba.

Com este pensamento, ele pretende se colocar como pré-candidato a prefeito de Ibatiba. “Penso em ser pré-candidato por ser apaixonado por minha terra natal, a terra dos tropeiros, e estou sempre buscando o melhor para nossa cidade”, afirma. “E com esse dom de administração que Deus me deu, tenho condições de buscar melhorar nossa cidade em todos os setores e fazer Ibatiba se tornar referência no estado do Espírito Santo”, conclui.

Outros pré-candidatos a prefeito de Ibatiba

Em Ibatiba, há vários nomes sendo colocados como possíveis candidatos a prefeito. Dentro do grupo político de situação, são apontados como os melhores para darem continuidade ao projeto da atual administração, a atual vice-prefeita Criziane Moreno e o presidente da Câmara Municipal, Fernando Vieira. Mas outros nomes podem surgir.

Enquanto nos grupos de oposição também há nomes que já estiveram em outros processos eleitorais e aqueles que trazem a imagem da renovação. Este é o caso da advogada Valéria Alcure, neta do ex-prefeito José Alcure. Além de nomes tradicionais, como o ex-prefeito Lindon Jonhson, o advogado, pedagogo e ex-vereador, Fábio Ambrozio Trindade, e o contador e ex-vereador Simião Dias Carvalho. Outro nome citado é o do dentista Luiz Pancoti que também seria uma novidade.