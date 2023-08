Produtores antecipam colheita de mamão e preços recuam

Entre os dias 24 a 28 de julho as chuvas fizeram com que produtores antecipassem a colheita de mamão no Norte do Espírito Santo e Sul da Bahia. Esse aumento foi relativo para cada região, o que ocasionou um volume extra da fruta no mercado e pressionou as cotações.

O fato de ser fim de mês também resultou na desvalorização, devido à descapitalização dos consumidores.

