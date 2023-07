Programa Cidade Empreendedora divulga vencedores na próxima quinta (20)

Será divulgado, na próxima quinta-feira (20), o resultado geral do Programa Cidade Empreendedora, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES). Anchieta também está sendo avaliada.

Como última etapa antes da divulgação do resultado final, o prefeito Fabrício Petri reuniu a equipe, na tarde desta segunda-feira (17), para a validação e homologação do auto avaliação dos itens do Programa Cidade Empreendedora.

O que é o Cidade Empreendedora?

O Cidade Empreendedora é um programa de transformação dos municípios, que visa direcionar, acelerar e sustentar o processo de desenvolvimento, com foco na melhoria do ambiente de negócios, no fomento ao empreendedorismo e na promoção da competitividade local.

Oferece um conjunto de soluções, para auxiliar os gestores a escolher as ferramentas mais adequadas às necessidades e a monitorar os resultados, aperfeiçoando as iniciativas.