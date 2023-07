Projeto cultural seleciona bolsistas para oficinas de videoperformance

Apoiado pela Lei Rubem Braga de Cachoeiro, o projeto Lab.Atua está com inscrição aberta para oficinas on-line de criação de videoperfomance. Além de aprender sobre essa forma de arte que combina elementos de atuação cênica e audiovisual, os selecionados vão receber uma bolsa de estudo no valor de R$ 500.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 deste mês, por meio do site labatua.my.canva.site, onde também está disponível o edital com todas as orientações.

Serão selecionados seis bolsistas, que participarão das oficinas nos meses de agosto e setembro. Eles aprenderão sobre o conceito da performance e seus desdobramentos nas artes cênicas, além de técnicas de filmagem e edição. Ao final, cada um irá produzir seu vídeo, que será exibido em uma mostra on-line.

Podem se inscrever artistas ou não, maiores de 15 anos, residentes em Cachoeiro de Itapemirim e região. Não é necessário ter experiência na área.

O Lab.Atua é uma realização do coletivo Atuação e busca capacitar agentes culturais, descobrir novos artistas e fortalecer a produção audiovisual experimental na região. Para esclarecimento sobre o processo das oficinas, uma live será realizada no dia 30 de julho, pelo canal youtube.com/atuacao.