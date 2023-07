Projeto Trilhas de Cachoeiro promoveu caminhada ao Mirante do Pirote

Na manhã do último domingo (23), mais de 40 pessoas venceram o tempo frio e se aventuraram numa caminhada ao Mirante do Pirote, no bairro São Geraldo, em Cachoeiro.

Realizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), a atividade durou cerca de 50 minutos, tendo como ponto de partida a rua João Sasso, na altura da Apae, onde os participantes fizeram exercícios de alongamento orientados por professor de Educação Física.

Nos 2,5 km de percurso, os aventureiros superam os desafios, que valeram a pena pela possibilidade de contemplar as belas paisagens da região. Ao chegarem ao topo, os participantes foram recebidos com um café da manhã.

A caminhada faz parte do projeto “Trilhas de Cachoeiro”, que busca aliar atividade física e contato com a natureza, além de dar visibilidade e explorar o potencial turístico do município.

Além das pessoas que se inscreveram para participar, a atividade contou com alunos dos núcleos de Qualidade de Vida que a Semesp mantém nos bairros Amaral e Paraíso.

“Foi muito bom ver as pessoas participando dessa ação, que permite que nossos moradores conheçam as belezas naturais que temos, ao mesmo tempo que cuidam da saúde”, destaca o secretário de Esporte de Cachoeiro, Ramon Silveira.